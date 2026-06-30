LOS ANGELES (Stati Uniti) - LeBron James non appenderà le scarpe al chiodo! Il "Re" scenderà in campo nella stagione 2026-27 ma non i colori dei Los Angeles Lakers . La notizia è arrivat in serata con l'agente del giocatore, Rich Paul della Klutch Sports, a comunicare alla franchigia gialloviola che LeBron ha intenzione di giocare altrove. James, sbarcato ad Hollywood nella free-agency del 2018, ha vinto un titolo NBA con i Lakers - lo storico nella bolla di Disney Land ad Orlando nel 2020 - e poi la prima edizione della NBA Cup (2023). James è stato selezionato per l’All-Star Game la scorsa stagione, con una media di 20,9 punti a partita con il 51,5% dal campo, 7,2 assist e 6,1 rimbalzi. È stato altrettanto efficace nei playoff, aumentando il suo tempo di gioco da 33,2 a 38,4 minuti a partita e registrando una media di 23,2 punti, 7,3 assist e 6,7 rimbalzi. Ha guidato Los Angeles alla vittoria nella serie del primo turno contro gli Houston Rockets, mentre Luka Dončić era fuori gioco a causa di uno stiramento al bicipite femorale.

Golden State freme

Il quattro volte campione e quattro volte MVP sta per affrontare quello che molti considerano l’ultimo capitolo della sua carriera da Hall of Fame al primo scrutinio, pur mantenendo un livello di prestazioni senza precedenti per qualsiasi altro giocatore in età avanzata. LeBron quindi sarà Free-Agent da questa notte e c'è già una forte contendente: i Golden State Warrios di Steph Curry! La franchigia di San Francisco, dopo aver confermato coach Steve Kerr, da settimane monitora la situazione di James e, dopo le ultime mosse (rinnovo di Porzingis e probabile addio di Draymond Green), si prepara a sferrare l'assalto. James ma non solo, i Warriors infatti vorrebbero riunire la coppia gialloviola cercando di prelevare (via trade) Anthony Davis dai Washington Wizards.

Il saluto dei Lakers

Con un post X a firma Jeanie Buss i Lakers hanno salutato LeBron: "LeBron James è uno dei più grandi atleti della storia. Gli saremo sempre grati per gli otto anni trascorsi con i Lakers, compreso il titolo che ci ha portato a conquistare nel 2020 nelle circostanze più difficili che si possano immaginare e gli innumerevoli record che ha battuto con la maglia viola e oro. Gli auguriamo il meglio per il futuro, sia sul campo che nella vita privata. Rimarrà per sempre una figura cara alla famiglia dei Lakers.”