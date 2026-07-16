LeBron James, ancora nessuna decisione sul suo futuro in NBA: "Sarà divertente ovunque andrò"

C'è attesa per conoscere il futuro di LeBron James , che potrebbe svelare nel pomeriggio di oggi i suoi progetti futuri. Il miglior marcatore nella storia dell'NBA, e attualmente free agent, registrerà una puntata del suo podcast 'Mind the Game' insieme al co-conduttore ospite Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers a New York, durante la giornata inaugurale del Fanatics Fest, un evento di quattro giorni che vede la partecipazione di decine di atleti, celebrità e leggende dello sport. I biglietti giornalieri sono esauriti, hanno dichiarato gli organizzatori. Questa apparizione è stata pianificata da mesi ed è stata annunciata pubblicamente a maggio. James è il giocatore più anziano ancora in attività nell'Nba , con i suoi 41 anni, ed è l'unico giocatore nella storia del campionato ad aver disputato una carriera di 23 stagioni; la prossima sarà la sua 24esima. Da oltre due mesi circolano numerose indiscrezioni sul suo futuro, iniziate ufficialmente a maggio con l'eliminazione dei Los Angeles Lakers dai playoff Nba. Gli unici aggiornamenti successivi risalgono al 30 giugno, quando ha annunciato che avrebbe giocato la prossima stagione e che avrebbe lasciato i Lakers dopo otto stagioni . Da oltre due settimane, l'Nba attende con ansia di conoscere le prossime mosse, con i rumors che lo danno come possibile nuovo innesto dei Golden State Warriors.

L'attesa per la prossima destinazione

Se LeBron James sa già dove giocherà la prossima stagione, non lo ha ancora rivelato. Il miglior marcatore nella storia dell'NBA, attualmente free agent, ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo settimane giovedì pomeriggio, pur astenendosi dal rivelare la squadra che sceglierà per il prossimo autunno, nonostante almeno una persona tra il pubblico in sala gli abbia urlato di "scegliere una squadra". "Sarà divertente ovunque andrò", ha detto James. Il quattro volte campione NBA stava registrando una puntata del suo podcast 'Mind the Game' insieme al co-conduttore ospite Tyrese Haliburton degli Indiana Pacers a New York, durante la giornata inaugurale del Fanatics Fest, un evento di quattro giorni con decine di atleti, celebrità e leggende dello sport. I biglietti giornalieri erano esauriti, hanno dichiarato gli organizzatori, ed è probabile che molti di quei presenti - almeno diverse centinaia, con i cellulari pronti a immortalare il momento - sperassero di conoscere la prossima decisione di James. Ma lui non ancora ha risposto. "Non è stata presa alcuna decisione", ha detto. James ha iniziato la sua carriera a Cleveland nel 2003, trascorrendo sette stagioni con i Cavaliers prima di trasferirsi a Miami per quattro stagioni, dove ha vinto i suoi primi due titoli. È poi tornato a Cleveland per altre quattro stagioni, lasciando la squadra nel 2018 per iniziare un'esperienza di otto stagioni con i Lakers. Si ritiene che Cleveland e Miami siano di nuovo nel mirino di James, mentre valuta questa decisione, così come diverse altre squadre tra cui Philadelphia, Minnesota e Golden State. "Non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserva il futuro, mentre concludo il mio percorso", ha dichiarato James.

Il siparietto con il giovane fan

A un ragazzino che ha chiesto informazioni sulla free agency e sullo sviluppo della sua prossima squadra, James ha detto: "Innanzitutto, è stata una domanda davvero difficile e alcuni dei giornalisti presenti dovrebbero imparare qualcosa da questo ragazzino". Il giovane ha ricevuto forse la risposta migliore dell'evento, con James che ha lasciato intendere che la stagione 2026-27 potrebbe non essere necessariamente l'ultima da giocatore. "È una decisione importante non solo per me, ma anche per la mia famiglia", ha detto James. "Riguarda l'ultima parte della mia carriera e dove voglio trascorrere gli ultimi anni, o l'ultimo anno, o gli ultimi due anni della mia carriera Nba... Cercherò di integrarmi in qualsiasi squadra andrò, ma anche di fornire loro tutti gli strumenti e tutte le conoscenze che ho acquisito negli ultimi 23 anni. Conosco il gioco. Conosco i meccanismi del basket in ogni suo aspetto", ha dichiarato l'ex stella dei Lakers. L'apparizione di giovedì era stata pianificata da mesi; è stata annunciata pubblicamente a maggio. James ha scherzosamente rimproverato Haliburton per avergli chiesto del suo futuro: "Non ne abbiamo già parlato nel retro?", ha chiesto James, e Haliburton ha risposto che "lascerò perdere".