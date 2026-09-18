Nba sotto shock. Mike Sweetney è morto, aveva 43 anni: "Non so cosa faremo senza di lui"

Lutto nel mondo del basket Nba. Mike Sweetney, stella di Georgetown, selezionato dai Knicks con la nona scelta assoluta nel Draft del 2003, è morto all'età di 43 anni. La notizia è stata annunciata dalla moglie, India, in un post su Facebook. “Con il cuore colmo di dolore, annunciamo con profondo lutto la scomparsa del nostro amato Michael”, ha scritto India. “I suoi figli erano la luce dei suoi occhi e lui si impegnava ogni giorno per dare loro la vita migliore possibile. È stato il mio migliore amico per 30 anni e mio marito per quasi 20. Non so cosa faremo, né io né noi, senza di lui”. Non è stata resa nota la causa del decesso. Sweetney ha lottato con problemi di peso per tutta la sua carriera NBA. Ha giocato due stagioni con i Knicks e ha mostrato miglioramenti nel secondo anno, con una media di 8,4 punti e 5,4 rimbalzi a partita. Durante la pausa estiva, fu ceduto ai Bulls nello scambio che portò Eddy Curry e Antonio Davis a New York. Dopo due stagioni a Chicago, Sweetney ha continuato la sua carriera cestistica all'estero.