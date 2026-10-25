James a riposo, ci pensa Brown a guidare i Sixers. Si sblocca Wembanyama, Spurs ok

I Philadelphia 76ers hanno prolungato il loro avvio perfetto nella stagione NBA, battendo i Milwaukee Bucks per 127-116, mentre i San Antonio Spurs hanno ottenuto la loro prima vittoria stagionale contro i Dallas Mavericks. Nonostante abbiano concesso un turno di riposo al veterano e nuovo acquisto LeBron James, i Sixers hanno allungato agevolmente sui Bucks, portando il proprio bilancio nella Eastern Conference sul 3-0. Joel Embiid ha guidato i Sixers mettendo a referto una tripla doppia da 28 punti, 11 rimbalzi e 10 assist. A supportare Embiid in fase realizzativa c'è stato Jaylen Brown, che ha festeggiato il suo trentesimo compleanno con 27 punti, mentre Tyrese Maxey ha contribuito con 26 punti. V.J. Edgecombe ha realizzato cinque triple per un totale di 17 punti, mentre Kentavious Caldwell-Pope ne ha aggiunti 12 partendo dalla panchina. A Dallas, San Antonio si è riscattata dopo le sconfitte subite contro Oklahoma City e Houston, imponendosi (122-106) sui Mavericks, scesi in campo senza l'infortunato Cooper Flagg. Victor Wembanyama ha guidato i texani con 23 punti, seguito da Dylan Harper con 22; De'Aaron Fox e Stephon Castle hanno chiuso entrambi a quota 19.