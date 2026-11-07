Doncic spaziale, Lakers show: Luka segna dalla sua metà campo, la reazione di Bruce Springsteen dice tutto!

Un altro show di Luka Doncic illumina la notte Nba. Lo sloveno firma 53 punti, cinque rimbalzi e cinque assist trascinando i Los Angeles Lakers al successo per 124-118 sui Portland Trail Blazers, il quarto sigillo consecutivo per i Lakers e la quarta partita di fila per Doncic con almeno 40 punti. Spettacolare la sua tripla da circa 20 metri sulla sirena del secondo quarto con, tra gli altri, Bruce Springsteen incredulo ed entusiasta per la prodezza dello sloveno. Austin Reaves contribuisce con 25 punti e Walker Kessler con 16 e 12 rimbalzi, mentre a Portland non bastano i 22 punti a testa di Damian Lillard e Deni Avdija. Nella notte italiana tra venerdì 6 e sabato 7 novembre, valida anche per la prima fase della Nba Cup, i Boston Celtics travolgono 119-80 gli Charlotte Hornets con un Jayson Tatum da 34 punti, otto rimbalzi e nove assist in appena 29 minuti. Boston realizza 24 triple, 17 delle quali nel primo tempo, e lascia Charlotte alla sesta sconfitta consecutiva. Si ferma a cinque successi la serie dei Philadelphia 76ers, battuti 119-95 dai Cleveland Cavaliers. Donovan Mitchell chiude con 23 punti e otto assist, Evan Mobley ne aggiunge 22. Serata difficile per LeBron James, fermo a otto punti al ritorno a Cleveland, e Joel Embiid, che chiude con sei punti.