Basket, Serie A: Torino è salva! Fondamentale l'arrivo di Gerasimenko

TORINO - Dopo ore di attesa e di tensione, i tifosi dell'Auxilium FIAT Torino possono tirare un grande sospiro di sollievo: la società proseguirà il campionato di Serie A di basket. Tutto è stato deciso dall'assemblea straordinari tra i soci del club, che era vicinissimo all'orlo del fallimento, ma la svolta positiva è giunta dopo l'adesione alla nuova cordata di Dmitry Gerasimenko.

A TORINO LA SFIDA SALVEZZA CONTRO PISTOIA

SI VA AVANTI - La stagione di Torino non finisce qui e, almeno per ora, la società non fallirà. Sicuramente la squadra potrà proseguire il suo cammino fino alla fine della regular season e in questo momento si è anche allontanata dalla zona retrocessione, che a gennaio sembrava inevitabile. Una vera e propria boccata d'ossigeno per l'Auxilium FIAT, ma dopo essere stati vicini al tracollo finanziario, era inevitabile che arrivassero i controlli della Commissione Tecnica di Controllo della Federazione Italiana Basket.

LA NOTA - Questo il comunicato diramato dalla Federazione: "La Federazione Italiana Pallacanestro, in attesa delle conferme ufficiali, prende atto che la società Auxilium Torino sembra aver reperito le risorse necessarie per portare a termine il campionato in corso. La Federazione non può che accogliere positivamente la notizia, ma al contempo conferma che, come in qualsiasi altra vicenda che riguarda la propria organizzazione sportiva, non si fermeranno le attività di verifica già in essere, volte a salvaguardare i principi e i valori di cui l’Ente è garante, sia per quanto riguarda i tesserati che gli affiliati".

MISTER X - A dire il vero, si sa tutto su Dmitry Gerasimenko: il magnate russo di origini ucraine è già conosciuto nel mondo del basket. E' stato proprietario di Cantù, anche se l'avventura in Lombardia si era chiusa in maniera tutt'altro che positiva e con molti problemi. Gerasimenko aveva quasi portato la società al fallimento e nel novembre del 2018 è stato costretto a venderla a costo zero. Adesso, però, è tutto diverso: con l'ingresso del magnate in società, Torino è riuscita ad effettuare la ricapitalizzazione e, momentaneamente, a salvarsi.