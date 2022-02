Varese, ufficiale: ingaggiato Tomas Woldetensae

VARESE - La Pallacanestro Varese ha comunicato l'ingaggio di Tomas Woldetensae, guardia/ala bolognese classe ’98 che all’inizio di questa stagione ha vestito la divisa della Lux Chieti Basket 1974. Woldetensae in questa stagione a Chiesti ha viaggiato a 8.5 punti, 3.5 rimbalzi ed 1 assist di media a partita. L'azzurro, convocato lo scorso giugno dal ct Meo Sacchetti per il raduno della Nazionale in vista del Preolimpico di Belgrado, si è formato oltreoceano tra Victory Rock High School, Indian Hills (Junior College) e poi ai Virginia Cavaliers in Division 1. Il presidente Vittorelli aveva promesso nuovi innesti per il club biancorosso andando a soddisfare le richieste di coach Roijakkers che chiedeva un altro esterno per coprire il vuoto l'asciato da Alessandro Gentile.