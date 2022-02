Tortona asfalta Trento, Brescia batte Trieste e si conferma terza

La Bertram Derthona Tortona e la Germani Leonessa Brescia si aggiudicano gli anticipi della 20ª giornata di LBA : I piemontesi superano in casa la Dolomiti Energia Trento : a guidare al netto successo per 76-50 la squadra di coach Ramondino, che sale al quinto posto, ci pensano Mascolo e Filloy con 15 punti ciascuno. Quinto ko di fila invece per Molin nonostante i 16 punti di Williams . La squadra di coach Magro batte invece l' Allianz Pallacanestro Trieste 87-76 grazie ai 18 punti di Della Valle e i 14 punti di Moore e si conferma al terzo posto in classifica allungando proprio sulla squadra di Franco Ciani ( a cui non bastano i 23 punti di Banks ).

Tortona asfalta Trieste e la raggiunge in classifica

Tortona si riscatta dopo due ko di fila e batte l'Aquila Trento: la squadra di Ramondino parte in quarta e, coinvolgendo nel tabellino ben otto giocatori nei primi 10', chiude il primo quarto in vantaggio 22-14. Il secondo periodo segue la scia del primo, coi piemontesi che serrano le fila della difesa e allungano sul + 13 (38-25) concedendo agli avversari solo 11 punti. Un parziale di 9-1 a favore di Trento in apertura di terzo quarto ridà vivacità alla partita, ma i piemontesi hanno un rientro veemente e guidati da Filloy e Caum vanno sul 59-40 in apertura di ultimo quarto. Trento continua a non trovare soluzioni continue in attacco, mentre Mascolo riprende a macinare punti e di fatto chiude il match con 2' d'anticipo portando i suoi sul +24. Finisce 76-50, con coach Magro che può festeggiare l'aggancio in classifica alla squadra di Molin.

Brescia batte Trieste e si conferma al terzo posto

Ottimo il primo quarto di Trieste che grazie ai canestri di Banks (ben 15 punti già nei primi 10') e Konate chiude in vantaggio 28-16. Ancora un avvio sprint dell'Allianz per il +18 in apertura di secondo periodo, ma un parziale di 18-6 rimette in gioco Brescia che, nonostante il mancato apporto di Mitrou-Long in fase offensiva, (0 punti nel primo tempo e stoppato due volte da Delia) si aggrappa ai punti di Della Valle e Burns e riduce lo svantaggio fino al -1: le due squadre vanno al riposo lungo sul 42-41. Al rientro in campo Mitrou-Long trova i primi punti del match e regala il vantaggio alla Germani, con Petruccelli che firma il primo allungo per i padroni di casa. Dopo i canestri di Della Valle e Cobbins che portano Brescia sul +9, un parziale di 7-0 rimette in gioco nuovamente Trieste. Il canestro di capitan Moss però permette a Brescia di affacciarsi all'ultimo quarto in vantaggio 61-54. Moore, Della Valle e Cobbins fanno scappare la Germani in avvio e, nonostante Banks sia l'ultimo ad arrendersi, porta a casa la gara chiudendo sull'87-76.