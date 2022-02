Serie A, Piero Bucchi e la Dinamo Sassari insieme fino al 2025

SASSARI - Il presidente della Dinamo Sassari, Stefano Sardara, ha annunciato il prolungamento di ulteriori due stagioni del contratto in essere del coach Piero Bucchi, legato ora al club sardo fino al 30 giugno 2025. "Una scelta precisa, in ottica progetto futuro, che arriva dopo quella di Stefano Gentile, blindato con un ulteriore rinnovo triennale. Il Banco non lascia nulla al caso e vuole costruire una continuità dopo lo tsunami della pandemia e confermarsi ad alto livello nel palcoscenico della pallacanestro italiana", scrive oggi la società sarda.