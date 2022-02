Trieste, ufficiale l'arrivo dell'ex Virtus Alexander

BOLOGNA - Ty-Shon Alexander è ufficialmente un nuovo giocatore della Pallacanestro Trieste. L'operazione lampo è stata fatta nella giornata odierna tra l'Allianz e la Virtus Bologna con la quale l'ex Phoenix Suns ha risolto consensualmente il contratto. Trieste riesce in extremis a mettere una toppa nella falla lasciata dall'addio (per motivi famigliari) di Juan Fernandez, uno sforzo importante per rimanere protagonisti come dichiarato dal presidente Mario Ghiacci: "Ty-Shon è senza alcun dubbio il miglior giocatore disponibile sul mercato in questo momento della stagione e siamo contentissimi di poterlo portare a Trieste - aggiunge - Il passaggio ufficiale al 6+6 comporta uno sforzo enorme, ma conferma la volontà di tutti di vivere questo campionato da protagonisti, come fatto finora. Vorrei fosse chiaro a tutti che non è un caso l'essere una delle teste di serie nelle prossime Final Eight, se siamo lì in alto è perché si combatte tutti i giorni sul campo e dietro alle quinte, per offrire a tutti nostri tifosi lo spettacolo di una pallacanestro ad alti livelli". Alexanders ha già raggiunto Trieste e sarà in campo alle Final Eight di Coppa Italia (dal 16 al 20 febbraio a Pesaro).