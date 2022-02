Sorokas decisivo, vince Varese: non basta Cinciarini a Reggio Emilia

REGGIO EMILIA - Reggio Emilia e Varese regalano spettacolo nel recupero del 17° turno di Serie A con la gara che viene vinta dagli uomini di Vertemati solo negli attimi finali la formazione di Caja trascinata dal suo uomo più in forma: Andrea Cinciarini. Il play reggiano sfiora la seconda tripla doppia consecutiva che però non porta la vittoria in casa emiliana. Nel primo quarto l'Openjobmetis mette subito in chiaro le cose chiudendo sul +10, ma prima dell'intervallo la UnaHotels reagisce, con un Cinciarini (saranno 27 punti e 11 assist a referto) in splendida forma e si riporta fino al -3 sul 45-48. Al ritorno sul parquet le due suqadre si rispondono colpo su colpo: il play azzurro con Olisievicius per i padroni di casa, il trio Vene-Keene-De Nicolao per gli ospiti. A 33" dalla sirena il libero sbagliato da Hopkins segna l'82-82 sul tabellone, Woldentesae sbaglia la tripla della vittoria, ma sul rimbalzo Sorokas conquista la palla e trova il canestro dell'84-82 finale per i lombardi.