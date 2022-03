Ufficiale, Daniel Hackett è un giocatore della Virtus Bologna

BOLOGNA - Daniel Hackett è ufficialmente un nuovo giocatore della Virtus Bologna. Il regista azzurro, dopo aver ottenuto il permesso dal Cska Mosca di tornare in Italia, ha discusso con il club russo la risoluzione del contratto ed una volta ottenuto ha avuto il via libera per firmare un contratto che lo legherà fino a giugno 2024 ai campioni d'Italia in carica. Hackett potrà giocare sia in campionato e anche in Eurocup in quanto la dead-line del mercato è fissata all'8 marzo, inoltre rafforza maggiormente il reparto esterni insieme a Milos Teodosic, Alessandro Pajola e Nico Mannion. Queste le parole dell'amministratore delegato Luca Baraldi: "Dopo una complessa e difficile trattativa, condotta ancora una volta con grande pazienza e abile maestria dal nostro DG Paolo Ronci, Daniel arricchisce il nutrito elenco di giocatori che rappresentano la migliore espressione del basket italiano sia in campo nazionale che internazionale. Sono sicuro che Daniel possa aggiungere quello spunto in più di carattere, necessario ad una squadra che è stata costruita per raggiungere importanti obiettivi sportivi.”