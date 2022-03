Serie A, torna a vincere la Fortitudo: Treviso ko all'overtime

TREVISO -Dopo 4 sconfitte consecutive la Fortitudo Bologna ritrova il successo battendo a domicilio la Nutribullet Treviso 99-93 dopo un tempo supplementare nell'anticipo della 21ª giornata di campionato. La Effe comanda le operazioni ma non riesce mai a dare il colpo di grazia a Treviso e la partita vive un finale di regolamentari thriller: sull'80-80 Groselle stoppa Sims a 15" ma Frazier sulla sirena non trova il canestro della vittoria e la partita va all'extra-time. Anche al supplementare sono sempre gli ospiti a comandare ma Imbrò tiene in vita i suoi sul -2 (93-91) a 41" ma, questa volta, la Kigili non sbaglia: assist di Durham ed appoggio in rovesciata di Charalampopoulos per il +4 a 21". Ci pensa Benzing a spegnere le speranze dei padroni di casa con un 2/2 a 9". Per coach Martino superba prestazione da parte di Branden Frazier da 20 punti con tanti canestri importanti tra 4° periodo ed overtime.