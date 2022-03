Virtus Bologna, Belinelli infortunato: fermo 40 giorni

BOLOGNA - La Virtus Bologna campione d'Italia dovrà fare a meno del suo capitano Marco Belinelli per 40 giorni. L'ex San Antonio si è infortunato nelle prime battute del match vinto martedì a Venezia in occasione del 14° round di Eurocup. Belinelli si è sottoposto a controlli che hanno evidenziato una lesione di secondo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. Coach Sergio Scariolo perde un altro pezzo importante del roster in vista del derby di domenica contro la Fortitudo (ore 20.45 al PalaDozza) perché, oltre al capitano, non saranno disponibili: Alessandro Pajola, l'ultimo arrivato Toko Shengelia oltre ad Abi Abass ed Ekpe Udoh.