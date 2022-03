Serie A, Varese è inarrestabile: battuta Napoli al PalaBarbuto

NAPOLI - La Pallacanestro Varese chiude la 22ª giornata del campionato LBA espugnando Napoli al PalaBarbuto 82-74 con Tomas Woldetensae da 19 punti strappando il 7° referto rosa nelle ultime 8 partite. Ottimo avvio di partita da parte degli ospiti che grazie ad un 2° periodo da 24-13 vanno al riposo lungo avanti 49-35 (dopo aver toccato anche il +15) con Woldetensae giàò quota 10 punti e Napoli in grande difficoltà (8 palle perse). I padroni di casa si accendono nel 3° periodo con le giocate di Rich e Parks arrivando anche fino al -5 ma Varese, dopo 5' caotici, torna sui binari con le triple di Keene e ancora Woldetensae per il 63-53. La Gevi cerca la rimonta disperata nell'ultima frazione arrivando sul -6 a 1'45" dalla fine con possesso ma De Nicolao stoppa Velicka e poi, sempre il fratello di Andrea, segna il canestro del ko. Per Napoli si tratta della nona sconfitta nelle ultime 10 gare.