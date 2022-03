A Treviso lo scontro salvezza: 78-73 a Trento. Tortona affonda Napoli

TORTONA (Alessandria) - La Bertram Derthona vola in classifica e rinsalda il suo quarto posto, battendo senza problemi la GeVi Napoli alla quale non giova per ora il cambio in panchina. Neanche il nuovo coach Buscaglia, che in settimana ha preso il posto di Sacripanti, infatti è riuscito ad evitare la decima sconfitta nelle ultime 11 partite e la classifica è sempre più pesante. Tortona sempre in controllo del punteggio e avanti fin dal primo quarto chiuso sul 24-19 con l'equilibrio spezzato dalle triple di Cain e Macura. Una tripla di Daum apre il secondo quarto e lancia avanti la Bertram che dal questo momento sarà sempre in assoluto controllo fino al massimo vantaggio di +13 a metà secondo quarto per il 46-35 all'intervallo. Il nuovo Napoli di Buscaglia non riesce a restarea contatto con gli avversari e il terzo quarto si chiude con Derthona in controllo, 66-55. Nell'ultimo quarto Napoli con orgoglio prova comunque a rientrare in partita e trascinata dall'americano Rich firma subito un parziale di 0-7 ed arriva fino al -3 con ancora 3 minuti da giocare ma è ancora Macura a prendere per mano la Bertram e rimettere il vantaggio a distanza di sicurezza per l'83-77 finale. Macura con 25 punti è il top scorer: per Derthona anche i 14 punti di Filloy e gli 11 di Caim e Daum, mentre per Napoli si segnalano i 15 a testa di Rich e Velicka e i 14 di Zarini.