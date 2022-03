Napoli, ufficiale l'addio Lynch: Gudaitis il sostituto?

NAPOLI - La Gevi Napoli domenica scenderà in campo (ore 17) in casa contro l'Happy Casa Brindisi per cercare di uscire dal momento complicato (10 ko nelle ultime 11 partite), intanto si sta muovendo sul fronte mercato. Ufficiale la risoluzione consensuale del contratto con il lungo statunitense Reggie Lych che era stato ingaggiato durante la stagione per sostituire l'infortunato Frank Elegar. Napoli però è già al lavoro per il sostituto: l'ex Olimpia Milano Arturas Gudaitis potrebbe fare il suo ritorno in Serie A con la maglia di Napoli. Il centro ex Zenit San Pietroburgo (lasciato all'inizio della guerra tra Russia ed Ucraina) sarebbe in trattativa avanzata con il club partenopeo.