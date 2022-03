L'Olimpia Milano batte 95-77 Varese nel derby

MILANO - Senza storia il derby lombardo del 24° turno di LBA fra Armani Exchange Milano e OpenjobMetis Varese : la squadra di Messina si ridesta al Mediolanum Forum dopo il doppio ko esterno contro Brescia e Maccabi e batte 95-77 quella di Roijakkers, alla seconda sconfitta di fila dopo l'ottimo filotto di vittorie. Un successo che consente all'Olimpia di confermarsi in testa alla classifica in attesa del match della Virtus, mentre Varese (a cui non basta l'ottima prova di Woldetensae autore di 18 punti) resta al momento ottava in piena lotta per un posto al playoff.

Milano fa suo il derby contro Varese

L'Olimpia Milano rialza la testa e batte l'OpenjobMetis Varese 95-77: avvio sprint della squadra di Messina che chiude il primo quarto in vantaggio 20-6 e nel secondo aumenta il distacco dai rivali andando al riposo lungo sul 54-32: sono i canestri di Mitoglu e Tarczewski a fare la differenza per Milano, con Varese che nonostante Vene e Woldetensae non riesce a rientrare in partita. Ampie rotazioni per Messina, che grazie al tiro dalla media di Ricci a metà terzo quarto manda a referto tutta la squadra. Con l'Olimpia sul +30, il quarto e ultimo periodo diventa solo una formalità: Shields e compagni chiudono sul 95-77 finale. Non basta alla squadra di Roijakkers la buona prova di Woldetensae, autore di 18 punti.

Milano: Biligha 6, Grant 7, Mitoglu 14, Baldasso 12, Alviti 7, Melli 2, Tarczewski 13, Ricci 2, Hall 7, Daniels 12, Shields 5, Datome 8.

Varese: Beane 14, Woldetensae 18, Sorokas 11, Librizzi 4, Ferrero 5, De Nicolao 0, Vene 10, Reyes 4, Virginio 9, Caruso 2, Zhao 0.