Venezia ringrazia Brooks e batte Tortona. Fortitudo ko, vince Sassari

Dopo i successi di Armani Exchange Milano e Virtus Bologna negli anticipi della 24ª giornata di LBA il programma della domenica vede la Reyer Venezia vincere il match del PalaTaliercio contro la Bertram Derthona Tortona 69-61: è un ottimo Brooks, autore di 16 punti, a trascinare la squadra di De Raffaele al successo contro Ramondino (a cui non bastano i 22 punti del solito Macura). Sorride anche la Dinamo Sassari, che dopo due ko di fila batte in casa 85-79 la Fortitudo Bologna : decisivo Kruslin con 19 punti, non basta alla Effe un Aradori da 18 punti. Vince anche la Gevi Napoli , che torna al successo dopo cinque sconfitte consecutive battendo 79-69 l' Happy Casa Brindisi al PalaBarbuto grazie alle ottime prestazioni di Parks e Rich: non basta a Vitucci un Harrison da 18 punti.

Basket, segui LIVE i risultati sul nostro sito

Brooks trascina Venezia al successo contro Tortona

La Reyer Venezia ringrazia l'ottima prova di Brooks e batte 69-61 in casa la Bertram Tortona: match combattuto e dal punteggio molto basso nel primo tempo, con le due squadre che chiudono il primo quarto 13-13 e col tabellone che al riposo lungo recita 28-26 per la squadra di De Raffaele. Nel terzo periodo però l'attacco veneto mette il turbo e guidata da Watt e Brooks piazza il parziale decisivo di 28-13, che rende vani nell'ultimo quarto gli assalti dei piemontesi che trascinati da Macura arrivano fino al -3 a 3' dal termine ma soccombono sotto di Theodore nel finale.

Umana Reyer Venezia: Stone 8, Bramos 5, Tonut 10, Daye 1, De Nicolao 5, Sanders 2, Mazzola 2, Brooks 16, Theodore 8, Cerella ne, Morena ne, Watt 12.

Bertram Yachts Tortona: Mortellaro ne, Wright 6, Rota ne, Cannon 3, Tavernelli 2, Armanino ne, Mascolo 4, Severini 6, Sanders 5, Daum 7, Cain 6, Macura 22.

Fortitudo beffata: Kruslin e Bilan trascinano Sassari al successo

La Fortitudo Bologna non riesce a dare continuità al successo della scorsa settimana contro Trieste perdendo 85-79 fuori casa contro la Dinamo Sassari dopo un match combattuto fino alla fine. La squadra di Martino parte forte al Pala Serradimigni, e grazie ad un ispirato Frazier chiude il primo quarto avanti 27-19 e reagisce nel secondo alle offensive dei padroni di casa guidate da Bilan e Kruslin, andando al riposo lungo in vantaggio di 54-47. Nel terzo periodo però Bendzius scalda la mano, l'attacco bolognese non trova più soluzioni vincenti e la squadra di Bucchi piazza un parziale di 21-13 che rimette tutto in discussione. Nell'ultimo quarto non bastano alla Effe le giocate di Aradori che tengono i bolognesi sotto di tre fino a 2' da giocare: Bilan e Gentile trovano i canestri dell'allungo e conducono i sardi alla vittoria: finisce 85-79.

Sassari: Bilan 16, Logan 9, Robinson 12, Kruslin 19, Gandini, Devecchi, Treier, Chessa, Burnell, Bendzius 14, Gentile 5, Diop 10.

Fortitudo: Frazier 15, Manna, Aradori 18, Durham 4, Mingotti, Zedda, Benzing, Feldeine 10, Fantinelli, Charalampopoulos 15, Groselle 16, Borra 1.

Napoli sorride dopo cinque sconfitte di fila: Brindisi ko

Harrison e Udom piazzano un break che porta Brindisi sopra di sei punti, ma Rich con un canestro in penetrazione regala a Napoli il -4 sul 22-18 alla fine del primo quarto. La squadra di Buscaglia rientra in campo con convinzione, e in avvio firma un 8-0 che mette Brindisi spalle al muro. I canestri di Clark e Redivo riportano i pigliesi in parità sul 33-33, ma Parks infiamma il PalaBarbuto con le sue giocate e permette alla Gevi di andare al riposo lungo sul 39-38. Al rientro in campo Napoli approfitta dei tanti passaggi a vuoto della Happy Casa, scappa via in doppia cifra di vantaggio e chiude sul +13 (64-51) il terzo quarto. In avvio di ultimo periodo Brindisi diminuisce il divario a -9 (67-58), ma Rich e Marini piazzano il break decisivo per i campani che vincono 79-69.

Napoli: Zerini 11, McDuffie 11, Vitali 2, Velicka 3, Parks 22, Marini 6, Uglietti, Lombardi 4, Rich 20, Totè ne.

Brindisi: Adrian 1, Zanelli 1, Harrison 18, Visconti 3, Gaspardo 8, Redivo 10, De Zeeuw 2, Clark 4, Udom 8, N. Perkins 14, Antonaci ne, De Donno ne.