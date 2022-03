Ufficiale: risolto il contratto tra Milano e Moraschini

MILANO - L'Olimpia Milano ha comunicato ufficialmente la risoluzione del contratto con Riccardo Moraschini. Il club milanese: "La Pallacanestro Olimpia Milano e Riccardo Moraschini hanno risolto in anticipo il contratto che sarebbe comunque scaduto il prossimo 30 giugno". Dopo essere stato miglior italiano del campionato con Brindisi nella stagione 2018-19, Moraschini sbarca all'Olimpia dove il 21 ottobre 2021 la sua carriera e stagione subisce un duro colpo: squalificato per un anno per doping causa positività alla sostanza Clostebol Metabolita dopo un controllo avvenuto in allenamento. Dopo molteplici ricorsi e lunghi tempi d'attesa il 10 marzo 2022, dopo la vittoria di Milano alle Final Eight di Coppa Italia, il giocatore comunica la conferma della squalifica.