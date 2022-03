Doping, Mitoglou positivo: Armani Milano in attesa di chiarezza

MILANO - L'Armani Exchange Milano annuncia la positività al doping di Kostantinos "Dinos" Mitoglou e attende chiarezza sulla vicenda che riguarda l'ala-pivot greca, peraltro reduce da qualche problema fisico: "Appreso della positività riscontrata nell’atleta Dinos Mitoglou durante un controllo antidoping amministrato il 4 marzo scorso dopo la gara di EuroLeague contro il Panathinaikos Atene, la Pallacanestro Olimpia Milano ha preso atto della sospensione cautelare del giocatore e si riserva ogni altra valutazione non appena avrà a disposizione tutti gli elementi necessari per fare chiarezza sull’episodio", scrive il club meneghino in una nota ufficiale. Nel match "incriminato" il quintetto di Milano si è imposto 76-75 in trasferta con Mitoglou che ha messo a segno appena 2 punti in 11'17" giocati sul parquet di Atene.