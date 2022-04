Tortona va ko, Pesaro vince 70-86: Jones e Delfino show

TORTONA - Sonoro ko per Tortona nel 25° turno di Serie A con Pesaro che torna al successo passando in trasferta per 70-86. Gli uomini di Banchi dominano in Piemonte e allontanano la zona retrocessione, secondo ko di fila invece per coach Ramondino che resta in piena corsa per i playoff. Gli ospiti partono fortissimi e mettono subito le cose in chiaro: super parziale e primo quarto chiuso avanti di 11. Delfino (19 punti) e uno straripante Jones da doppia doppia con 20 punti e 15 rimbalzi dirigono alla perfezione l'orchestra e la forbice aumenta di minuto in minuto fino al massimo vantaggio del +21 a fine terzo quarto. Negli ultimi dieci il trio Mascolo-Macura-Filloy ((15, 12 e 11 punti a referto) prova a sforzarsi, ma il distacco rimane netto e Tortona viene battuta.