Bertram Derthona, ufficiale l'ingaggio di Fridriksson

Ora è ufficiale: Elvar Fridriksson è un nuovo giocatore del Bertram Derthona. Il play-guardia islandese si è trasferito in Italia dopo aver cominciato la stagione ad Anversa. Nato a Reykjanesbaer l'11 novembre 1994, muove i primi passi in Islanda, prima di trasferirsi negli Usa per gli anni del College. Dal 2015 al 2018 si trasferisce a Miami dove è parte del roster dei Barry Buccaneers. Terminata l'esperienza in America, fa ritorno in Europa: prima al Denain, in Francia, poi ancora in Islanda nel 2018/19 con la maglia di Njardvik. Successivamente firma con il Boras Basket, in Svezia, dove contribuisce con le sue prestazioni di alto livello alla vittoria del campionato. Nel 2020/21, Fridriksson gioca in Lituania, con la canotta del Siaulai, prima di trasferirsi ad Anversa. Il play-guardia conclude la sua esperienza in Belgio a 12.1 punti e 6.7 assist a gara. Ha fatto parte di tutte le Nazionali giovanili dell'Islanda ed è un punto fermo del roster della squadra senior inserita nello stesso girone dell'Italia per le qualificazioni alla FIBA World Cup 2023.