Olimpia Milano, è emergenza Covid: 4 positivi più Datome operato

MILANO - Il Covid torna a spaventare l'Olimpia Milano e lo fa in una settimana delicata per i biancorossi impegnati giovedì a casa dell'ASVEL (ultima di Eurolega) e poi domenica alla Segafredo Arena contro la Virtus Bologna con in palio il primato. La compagine meneghina ha comunicato oggi, dopo gli ultimi test in vista della partenza per Villeurbane, la positività al coronavirus riscontrata in 4 membri nel gruppo squadra già messi in isolamento. Oltre ai casi Covid coach Ettore Messina dovrà fare a meno di Gigi Datome per le prossime tre settimane. L'Olimpia ha comunicato che Il giocatore ex Fenerbahce: "È stato sottoposto ad intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per la rimozione di un frammento osseo, in seguito a trauma accusato durante il primo quarto della gara di Sassari"