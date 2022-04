Brescia piazza il super colpo: ufficiale l'arrivo di John Brown

BRESCIA - La Pallacanestro Brescia non si ferma più in campo sono diventate 14 le vittorie consecutive dopo aver vinto a Napoli all'ultima giornata e oggi è arrivato anche il colpo di mercato: John Brown! La Germani ha dovuto intervenire sul mercato dopo l'infortunio di Cobbins, ha aspettato e poi ha messo sotto contratto uno dei migliori giocatori di Eurolega prima che il conflitto Russia-Ucraina estromettesse le compagini russe: "Dopo aver rescisso il contratto che lo legava ai russi dell’UNICS Kazan, squadra nella quale ha giocato nelle ultime due stagioni e con la quale ha disputato la sua stagione d’esordio in EuroLeague, il lungo statunitense ha firmato un contratto che lo legherà a Pallacanestro Brescia fino al termine della stagione" recita il comunicato ufficiale. Per Brown si tratta della quarta esperienza in Italia dopo aver vestito le maglie di Roma, Treviso e Brindisi.