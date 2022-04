VARESE - Johan Roijakkers non è più il coach della Pallacanestro Varese. Il tecnico, si legge in una nota del club lombardo, è stato sollevato dall'incarico "a causa di una condotta non in linea con i princìpi del club. La società comunica, inoltre, di aver affidato la guida tecnica della squadra ad Alberto Seravalli". L'esonero arriva all'indomani del pesante ko interno subito, con il punteggio di 92-76, per mano di Trieste.