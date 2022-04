Venezia ipoteca i playoff: 66-63 contro Sassari

SASSARI - La Reyer Venezia batte 66-63 fuori casa la Dinamo Banco di Sardegna Sassari e ipoteca l'accesso al playoff: nel match valido per la 27ª giornata di LBA la squadra di De Raffaele centra la quinta vittoria di fila in campionato in un match equilibrato e combattuo, con entrambe le squadre alla ricerca di punti preziosi in virtù della post-season. La differenza nel finale punto a punto la fanno la solidità a rimbalzo di Brooks e Watt (che chiude in doppia-doppia con 15 punti 10 rimbalzi), la precisione dalla lunetta di Tonut e l'errore da tre punti di Logan a fil di sirena. Un successo, quello dei lagunari, che vale i 30 punti in classifica e il +4 dalla squadra di Bucchi, che dovrà giocarsi fino alla fine le chance per giocarsi i playoff: non bastano ai sardi le ottime prestazioni di Bendzius e Bilan.