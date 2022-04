Serie A, Milano vince a Reggio Emilia. Pesaro, colpo in volata a Trento

BOLOGNA - L' Olimpia Milano , con Kyle Hines fuori per turnover ma con il rientro di Gigi Datome (5 punti in 14'), vince a casa dell' Una Hotels Reggio Emilia 67-63 con 14 punti di Troy Daniels nel primo anticipo della 28 giornata. I padroni di casa vivono una serata da incubo dietro l'arco (3/26) ed inseguono dall'inizio alla fine toccando anche sul -12 nel 2° periodo. Milano a 2'30" dalla conclusione della partita sembra mettere il punto esclamativo con la bomba di Daniels che vale il +8 (64-56), ma Arturs Strautins non demorde: l'ala lituana riapre da solo la partita con un personale break di 5-0 per il 66-63 a 52". Baldasso sbaglia la tripla del ko e i padroni di casa hanno una chance ma questa volta niente magia di Strautins. Tripla sbagliata e Jerian Grant chiude i giochi dalla lunetta.

Lamb eroe di Pesaro: vittoria di misura a Pesaro

La Carpegna Prosciutto Pesaro vince a casa dell'Aquila Trento 83-82 ed archivia la questione salvezza rilanciando anche la lotta per i playoffs, eroe della partita Doron Lamb (16 punti). I ragazzi di Banchi prendono subito l'inerzia della partita arrivando anche sul 35-20 nel 2° periodo ma i padroni di casa non mollano: rientrano in partita grazie ad un solido 3° periodo e a 38" dalla sirena fine sono avanti 81-77 grazie ad una gran tripla di Johnson. Pesaro però è cinica e si affida ancora la tiro pesante (14/21): tripla di Sanford per il -1, Bradford viene invitato in lunetta ma non è freddo (1/2) lasciando 12" agli ospiti che non perdonano. Assist di Sanford e tripla dall'angolo di Lamb per il sorpasso a 6", Johnson si prende l'ultimo tiro ma senza trovare il fondo della retina.