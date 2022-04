L'arbitro ucraino Ryzhyk ha fatto il suo debutto in Serie A

VARESE - L'arbitro ucraino Boris Ryzhyk ha fatto il suo debutto nel campionato italiano di Serie A nel match tra Varese e Fortitudo Bologna in scena domenica 25 aprile. Il fischietto internazionale non aveva più potuto far ritorno a Kiev dalla trasferta in Grecia quando cominciò il conflitto tra Russia ed Ucraina. La FIP lo ha accolto nella su scuderia di direttori di gara e Ryzhyk arbitrerà in Lba fino al termine del campionato. Prima della palla a due l'arbitro, insieme ai colleghi Denny Borgioni e Andrea Bongiorni, ha esposto la bandiera dell'Ucraina.