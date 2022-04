Serie A, ufficializzate le date dei playoff 2022

BOLOGNA - I Playoff del campionato di Serie A di pallacanestro prenderanno il via il 15 e 16 maggio come comunicato da Lega Basket. La fase conclusiva del campionato rispetterà il formato dell'edizione 2020-21 con il 5-5-7 ossia serie al meglio delle 5 partite per quarti e semifinale, mentre la finalissima al meglio delle 7.