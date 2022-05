Virtus Bologna, che batosta: Sassari vince 108-73

SASSARI - Rovinosa sconfitta per la Virtus Segafredo Bologna contro la Dinamo Banco di Sardegna Sassari: nel match che vale il recupero del 20° turno di LBA, originariamente previsto a febbraio ma rinviato per le norme Covid che hanno impedito ai sardi di scendere in campo, la squadra di Bucchi piazza il parziale decisivo nei quarti centrali della gara, dopo che la Virtus (senza Belinelli e Weems a riposo) aveva chiuso i primi 10' in vantaggio di un punto. Nel terzo periodo la Dinamo scappa fino al +31 trascinata da un Bendzius in stato di grazia (saranno 23 i punti finali per il lituano), rendendo il finale del match del Pala Serradimigni una formalità: finisce 108-73. Un risultato che consente ai sardi di agguantare Tortona al quinto posto in classifica e che poco influisce sulla squadra di Scariolo, ormai certa del primo posto al termine della stagione regolare e che sarà impegnata mercoledì prossimo nella finale di Euro Cup contro i turchi del Bursaspor.