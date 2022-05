Serie A Playoff, Milano è 1-0. Tortona si arrende a Venezia

Milano 1-0, ma che rischio nel finale!

L'Olimpia Milano si porta sull'1-0 nella serie contro Reggio Emilia in un match vinto 91-82 rischiando qualcosa nel 4° periodo. Padroni di casa padroni della partita tanto da toccare il +24 nel 3° quarto per poi entrare nell'ultima frazione sull'80-62. Milano però allenta la tensione con le seconde linee e gli ospiti, guidati dalle giocate di Thompson e Cinciarini, rientrano fino al -4 (86-82) a 2 minuti dalla sirena final. Momento delicato e le stelle di Messina salgono in cattedra: Shields (20 punti) realizza il layup del +6 e poi Gigi Datome, a 77", spara la bomba del +9 finale.