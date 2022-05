Playoff Serie A, Brescia vola con Della Valle in gara 1: Sassari ko 104-97

BRESCIA - Brescia e Sassari si sfidano in gara 1 per l’ultimo quarto di finale. Le due squadre sono rispettivamente testa di serie numero 3 e numero 6 del tabellone e in passato non si sono mai incrociate in una partita dei Playoff. Al PalaLeonessa, dopo un 1° periodo equilibrato e concluso in assoluta parità (24-24), i padroni di casa riescono a passare in vantaggio portandosi sul +5, nel 2° quarto (52-47). Dopo l'intervallo lungo, gli uomini di coach Alessandro Magro riescono ulteriormente ad aumentare il divario alla mezz'ora fino al +9 (79-68), con gli ultimi 10' di gioco che suggellano la vittoria di Brescia per 104-97. Per i padroni di casa grandissima prestazione individuale di Amedeo Della Valle, che mette a referto 30 punti - con 2 rimbalzi e 5 assist - e vince il duello contro il croato Bilan (22 punti, 11 rimbalzi, 1 assist), il più in forma tra le file degli ospiti. Prova mostruosa anche da parte di Mitrou-Long, autore di 24 punti e 9 assist complessivi. Gara 2 è prevista per mercoledì 18 maggio alle 20:30, sempre al PalaLeonessa.