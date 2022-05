Serie A Playoff, Tortona è viva e pareggia! Milano e Virtus 2-0

CASALE - Martedì con tre partite dei playoff 2022 di Serie A che hanno visto il 2-0 di Olimpia Milano e Virtus Bologna ma, soprattutto, il pareggio di personalità della Bertram Tortona contro Venezia.

Reazione Tortona: 1-1 con Venezia La Bertram Tortona reagisce alla sconfitta di Gara1 e batte di personalità la Reyer Venezia 70-58 grazie ad un superbo Jamarr Sanders (20 punti), vani i 30 punti di Stefano Tonut per i lagunari. Buon primo tempo dei padroni di casa che chiudono sul 30-25 bravi a comandare sotto i ferri (21 rimbalzi a 16) e a contenere Watt a soli 6 punti. Inizio di ripresa tutto a stampo Bertram: break di 14-2 per il +16 (43-27) dopo 5' di gioco del 3° periodo. I ragazzi di Ramondino riescono ad esprimere la loro scintillante pallacanestro, toccano anche il +18 in una frazione dominata 27-17 per entrare negli ultimi 10 minuti sul 57-42. Venezia alza bandiera bianca.

La Virtus archivia Pesaro in Gara 2: 2-0 La Virtus Bologna campione d'Italia in carica (priva di Shengelia e Teodosic) supera 70-51 la VL Pesaro in una Gara2 questa volta controllata e dominata alla distanza. Anche alla Segafredo Arena è l'inizio d 3° quarto che rompe la partita, le squadre vanno al riposo lungo sul 31-25 per le V-Nere che poi aprono la ripresa con un parziale di 11-4 per il 42-29 dopo 3'40" di gioco. Per coach Banchi anche la tegola del 4° e 5° fallo di Tyrique Jones che saluta la partita a 1'51" dalla fine della terza frazione chiusa sul 47-38 per i bianconeri. Nell'ultima frazione l'uomo chiave della Virtus è Jakarr Sampson: 6 punti consecutivi con la schiacciata del massimo vantaggio sul 55-39 a 7' dalla fine del match. Gli ospiti non hanno più benzina arrivando anche sul -20.