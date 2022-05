Playoff Serie A, Milano e Virtus volano in semifinale. Tortona sul 2-1 con Venezia

VENEZIA - Al Taliercio di Mestre la Bertram Derthona vince in gara 3 con il punteggio di 73-63 e si porta sul 2-1 contro la Reyer Venezia. Gli uomini di coach Ramondino partono subito fortissimo e chiudono il 1° quarto a +8 (20-12), ma nel 2° periodo subiscono un temibile ritorno della Reyer, che si porta sul -6 (36-30). Dopo l'intervallo lungo però la Bertram torna in pieno controllo alla mezz'ora con un parziale di 21-18 (57-48), con gli ultimi 10' di gara che servono solamente a consolidare la vittoria che vale il 2-1 nella serie. Per Derthona grande prestazione dello statunitense Daum, autore di 19 punti, 5 rimbalzi e 1 assist. Gara 4 è prevista per sabato 21 maggio alle ore 20:30.