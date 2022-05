Serie A Playoff, Brescia cade a Sassari in Gara 3: 2-1 Dinamo!

SASSARI - La Dinamo Sassari di coach Bucchi vince Gara 3 98-68 contro Brescia e si guadagna il match-point nella serie (2-1), per la Germani oltre alla sconfitta anche la beffa dell'infortunio di Amedeo Della Valle. La partita parte subito in salita per la Germani perché dopo 5 minuti l'Mvp del campionato Della Valle è costretto a lasciare la partita per un infortunio alla spalla sinistra, Petrucelli prova da solo a tenere in vita i suoi (16 punti nel primo tempo) ma Sassari ha un Kruslin in più: il croato realizza 15 punti nel primo tempo compresa la tripla a 2" dalla sirena del 2° periodo per il 47-34 Dinamo dopo una seconda frazione vinta nettamente 24-9. Sassari non alza il piede dall'acceleratore e uccide la partita nel primo minuto del 3° quarto: break di 9-0 per volare sul 56-34 e non girarsi più fino ad arrivare al +34 (83-49). Per la Dinamo cinque giocatori in doppia cifra a referto guidati dai 20 di Kruslin e i 13 a testa per Logan e Robinson.