Playoff Scudetto, Milano asfalta Sassari 88-71 e conquista gara 1

MILANO - Parte con il piede giusto la serie della semifinale playoff dell'Olimpia Milano che al Forum asfalta Sassari per 88-71. Successo convincente per gli uomini di Messina che ritrovano Melli e tra due giorni torneranno in campo per gara 2, Bucchi deve registrare meglio la difesa contro la coralità offensiva degli avversari se vorrà continuare a stupire in questa post season. Datome e Hines da una parte, Bilan (16 punti) a rimbalzo e un ispirato Robinson dall'altra regalano un super primo quarto: lo strappo nell'ultimo minuto firmato Shields (16 punti) porta l'Armani avanti di 6 sul 32-26. Il danese non si arresta nel secondo quarto, la difesa orchestrata da Messina soffoca le idee della Dinamo, Bendzius prova a rimediare, ma si attiva anche la mano del Chacho Rodriguez e all'intervallo i meneghini chiudono avanti sul +8 (50-42). Al ritorno sul parquet è Robinson (top scorer con 17 punti) a fomentare gli uomini Bucchi che si portano subito sul -3 e poi firmano il sorpasso. Milano non sembra però ricevere il colpo, anzi ritrova la giusta concentrazione e con un gran lavoro di Bentil si riporta in pochi minuti sul +9. Riacquistato il vantaggio i padroni di casa mettono il turbo e arrivano addirittura sul +14 (71-57) prima degli ultimi 10 minuti. Un finale che sembra scontato visto che i sardi spariscono dal campo e l'Olimpia può iniziare a dare spettacolo ai suoi tifosi, arriva al massimo vantaggio di +23 e chiude sul +17.