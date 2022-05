Jaiteh trascina la Virtus Bologna in finale scudetto: Tortona ko 77-69

CASALE MONFERRATO - La Virtus Segafredo Bologna chiude 3-0 la serie di semifinale con la sorpresa Tortona e torna in finale per difendere lo Scudetto conquistato lo scorso anno. La Segafredo di coach Sergio Scariolo espugna, per 77-69 in gara-3, il 'PalaFerraris' di Casale Monferrato eliminando la Bertram Yachts. I bianconeri firmano la 16esima vittoria di fila in post season considerando anche lo scorso anno, e conquistano la 14esima finale in epoca playoff: ora le 'Vu Nere' si mettono comode sul divano e attendono l'avversaria per lo scudetto, una tra Olimpia Milano e Dinamo Sassari (2-0 AX Armani Exchange al momento). La finale per aggiudicarsi il tricolore, che si giocherà al meglio delle sette partite, avrà inizio mercoledì 8 giugno alla Segafredo Arena di Bologna.