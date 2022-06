Playoff Scudetto, Milano stende Sassari: ora la Virtus Bologna in finale

SASSARI - Milano non sbaglia, conquista gara 3 contro Sassari, chiude la serie e si prende il pass per la finale Scudetto dove avrà la rivincita contro i campioni in carica della Virtus Bologna. L'Olimpia passa nel primo match in trasferta in terra sarda ed elimina i ragazzi di Bucchi che escono dai playoff dopo aver eliminato Brescia: per Messina ora ci sarà l'occasione di vendicare il 4-0 dello scorso anno subito dalle V Nere. Serata semplice per Milano, con i ragazzi di Bucchi che tengono fino alla metà del secondo quarto per poi crollare sotto i colpi dell'Armani. Si chiude sul 19-17 il primo quarto con lo strappo dei padroni di casa, con Bilan e Bendzius, ricucito prima dell'intervallo da Shields e dalla tripla finale di Baldasso. In apertura di secondo è ancora il play ex Roma il protagonista dell'immediato sorpasso Olimpia che si porta prima sul +5 con Grant e poi allunga anche sul +8 con il ritrovato Melli. Il break non si arresta e all'intervallo i meneghini scappano via portandosi sul +13. Stordita dai colpi avversari, la Dinamo capitola definitivamente nel terzo periodo: Melli e Datome trascinano i propri compagni, insieme ad Hines, e la forbice si allarga fino al massimo vantaggio di +20 che diventa 53-71 al suono della penultima sirena. Gli ultimi 10 sono solo per le statistiche. Finisce 69-87 con Baldasso che chiude a quota 17 punti, seguito da Rodriguez, Datome e Melli; a Sassari non basteranno i 14 di Robinson, i 12 di Bilan e gli 11 di Bendzius.