Inizia la Finale scudetto 2022: Virtus Bologna contro Olimpia Milano

BOLOGNA - La finale più attesa è arrivata ai blocchi di partenza, dalla Segafredo Arena di Bologna (ore 21:00) inizia stasera l'atto finale dei Playoff di Serie A 2022 tra la Virtus campione in carica e l' Olimpia Milano . Una sfida che promette emozioni e spettacolo, entrambe le squadre sono arrivate imbattute mosytrando solidità, mentalità e qualità. I campioni in carica sognano di chiudere la stagione con un terzo trofeo dopo la Supercoppa ad inizio stagione e l'EuroCup che ha regalato ai bianconeri anche il pass Eurolega, Milano invece arriva con la determinazione di riscattare la brutta sconfitta dell'anno scorso (4-0). Tanti i duello affascinanti in questa sfida a partire dal confronto tra le due ali piccole Kyle Weems e Shavon Shields , alla fantasia dei registi quali Milos Teodosic e Sergio Rodriguez , fino ai muscoli sotto canestro dove il duo Jaiteh-Shengelia affronta Hines-Melli .

Scariolo: "Finale equilibrata"



Sergio Scariolo sulla sua squadra: "Mi sembra una finale equilibrata, con due ottime squadre, con punti forti e punti deboli, difficile fare pronostici. La nostra stagione è già buona, sono arrivati già due titoli: quando hai il secondo budget del campionato e arrivi in finale hai fatto il tuo dovere. Poi bisogna vedere come ci arrivi: in ogni serie si riparte da zero e conta solo far bene nella prima partita - aggiunge - Ho vissuto serie a 7 partite e ne ho viste di tutti i colori, cercheremo di regolarci in base a quello che ci dice il campo. Milano ha recuperato alcuni giocatori, sono in ottime condizioni e hanno fatto dei grandi playoff. Sia a livello mentale che fisico siamo due squadre che arrivano a questo finale in condizioni simili"

Messina: "Speriamo di giocare bene"



Ettore Messina ha presentato così invece la finale: "Sarà una serie spero equilibrata, spero difficile per entrambe le squadre, una serie che speriamo di giocare bene. Penso anche che con due palasport pieni possa essere una serie che farà il bene del basket italiano, come immagine, come audience, come seguito. Noi stiamo bene fisicamente, nei playoff abbiamo avuto più tempo per prepararci, abbiamo semplificato un po’ di cose e le stiamo eseguendo ad un ritmo diverso il che ci ha aiutato a migliorare i numeri offensivi - aggiunge - Indipendentemente dai pronostici, le aspettative sappiamo che a Milano sono sempre alte, quello che è importante è che i giocatori entrino in campo sapendo che se faremo bene determinate cose avremo più opportunità di vincere e in caso contrario ne avremo di meno”

Il calendario



Virtus ed Olimpia si affronteranno nella classica serie al meglio delle 7 partite nel formato 2-2-1-1-1:

- Gara 1 a Bologna: mercoledì 8 giugno (21:00)

- Gara 3 a Milano: domenica 12 giugno (20:30)

- Gara 4 a Milano: martedì 14 giugno (20:30)

- Eventuale Gara 5 a Bologna: giovedì 16 giugno (21:00)

- Eventuale Gara 6 a Milano: sabato 18 giugno (20:30)

- Eventuale Gara 7 a Bologna: lunedì 20 giugno (21:00)