Della Valle saluta Brescia: ufficiale la risoluzione del contratto

BRESCIA - Amedeo Della Valle non è più un giocatore della Germani Brescia. Questo il comunicato ufficiale del club lombardo: "Germani Brescia comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Amedeo Della Valle in merito alla risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club biancoblu. Al termine di una stagione intensa e produttiva, culminata con la conquista del titolo di MVP del campionato , la società, che ha voluto assecondare il desiderio del giocatore di provare nuove esperienze, desidera ringraziare il giocatore per l’apporto dato alla squadra in un campionato destinato a restare negli annali del basket bresciano e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera".

Le parole dell'AD Ferrari

L'Amministratore delegato di Germani Spa Mauro Ferrari: "Siamo orgogliosi di aver messo Amedeo in condizione di mostrare tutto il proprio valore, recuperandolo come uomo e come atleta e permettendogli di disputare la migliore stagione della propria carriera. Ad Amedeo auguro di trovare la migliore collocazione possibile da lui desiderata in ambito europeo”. Della Valle adesso punta al ritorno in Eurolega dove avrebbe già diverse contendenti in Italia (Virtus Bologna) e all'estero quali Baskonia, Alba Berlino e Bayern Monaco.