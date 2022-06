La Virtus Bologna ringrazia Shengelia e batte Milano in gara-2

BOLOGNA - La Virtus Segafredo Bologna non sbaglia la seconda gara casalinga della serie e si porta sull'1-1 nella finale scudetto contro l' Armani Exchange Milano : dopo la vittoria della squadra di Messina in gara-1, le V nere di Scariolo ringraziano i 22 punti di Shengelia e gli 11 punti di Jaiteh e vincono 75-68. Non bastano all'Olimpia i 16 punti di Hall e i 15 punti di Shields : la serie adesso si sposta a Milano, con gara-3 in programma domenica 12 giugno alle 20.30 in un Mediolanum Forum già sold-out.

Shengelia trascina la Virtus: 75-68 a Milano e 1-1 nella serie

Hall e Shields trascinano Milano sul +7 sul 23-17 dopo i primi 10', ma all'inizio del secondo periodo la Virtus mette per la prima volta il naso avanti sul 24-23 e, dopo il controparziale che riporta sul +3 Milano, ringrazia una tripla di Belinelli e torna a condurre 29-26. Rodriguez e Datome riportano avanti di due l'Olimpia, e a 2' dalla fine dei primo tempo scoppia un piccolo parapiglia dopo un intervento di Pajola su Rodriguez, con gli arbitri che placano rapidamente gli animi e fischiano un tecnico ciascuno a Jaiteh e allo stesso Chacho. Datome fa 4/5 da 2 e tiene avanti Milano fino a 30'' al riposo lungo, ma i liberi di Shengelia e la tripla di Teodosic permettono a Bologna di impattare il match: le due squadre vanno negli spogliatoi sul 38-38. Al rientro in campo le squadre si rispondono colpo su colpo, ma Shengelia con nove punti di fila regala il +6 ai suoi. Shields, Melli e un ispirato Hall tengono viva Milano che torna a -1 e si appresta ad affrontare l'ultimo quarto sul 55-54 per Bologna. Alibegovic dalla lunetta firma in avvio il +3 per Scariolo, e un antisportivo di Shields regala il +5 e palla in mano. Lo statunitense si fa però perdonare e firma il nuovo -2 da tre, ma Jaiteh riporta i suoi al doppio possesso di vantaggio. Lo 0/2 dalla lunetta di Hines e i canestri di Pajola e Shengelia fanno scivolare Milano a -8 con 2' da giocare: Messina chiama time out ma i suoi non ne hanno più: la Virtus controlla e chiude sul 75-68, portandosi sull'1-1 nella serie.