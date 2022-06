Playoff scudetto, Melli e Shields trascinano l'Olimpia: Virtus Bologna ko

La squadra di coach Messina si impone in gara-3 sulle V nere per 94-82 e vola sul 2-1 nella serie: 22 punti per il cestista emiliano, 19 per il danese

12 . 06 . 2022 22:38 1 min Virtus BolognaOlimpia MilanoScudetto

© CIAMILLO-CASTORIA

MILANO - L'Olimpia Milano fa suo il primo match casalingo della serie e si porta sul 2-1 nella finale scudetto contro la Virtus Bologna. Al Mediolanum Forum gli uomini di Ettore Messina si impongono con il punteggio di 94-82, al termine di una sfida intensa e dall'esito incerto, come dimostrato dai primi 20' di gioco. I padroni di casa iniziano con maggiore spinta e concludono il 1° periodo a +3 (31-27), salvo poi cedere il 2° quarto alla formazione di Sergio Scariolo con un parziale di 17-18 (48-45). Alla mezz'ora - subito dopo l'intervallo lungo - arriva l'affondo decisivo dell'Olimpia, che si porta sul 78-68, con gli ultimi 10' di gara che consolidano il prezioso successo della squadra di Messina. Per l'Olimpia grande prestazione individuale di Nicolò Melli, che mette a referto 22 punti e 5 rimbalzi. Ottima prova anche di Shavon Shields (19 punti, 7 rimbalzi, 2 assist). Alla Virtus non basta il solito Daniel Hackett (18 punti, 6 rimbalzi, 5 assist). Gara-4 si giocherà martedì 14 giugno alle 20:30, sempre sul parquet del Mediolanum Forum. Basket, segui LIVE tutti i risultati sul nostro sito Da non perdere Della Valle, addio al Brescia Fulgor Basket, il nuovo assetto Tutte le news di Serie A

Tuttosport

Abbonati all'edizione digitale di Tuttosport Scegli l'abbonamento su misura per te Sempre con te, come vuoi ABBONATI ORALeggi il giornale