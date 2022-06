Playoff scudetto, Milano batte la Virtus Bologna e si avvicina al titolo

MILANO - Dopo la vittoria dell'altro ieri per 94-82 l'Olimpia Milano vince anche gara-4 e vola sul 3-1 nella serie contro la Virtus Bologna. Al Mediolanum Forum la squadra di Ettore Messina si impone sugli uomini di coach Sergio Scariolo per 77-62 e adesso necessita solamente di un'ultima vittoria per aggiudicarsi lo scudetto. Partita decisamente combattuta da entrambi i lati, con gli ospiti che ingranano subito la marcia chiudendo il 1° quarto a +8 (16-24). Nel 2° periodo però c'è la grande reazione d'orgoglio dell'Olimpia, che conclude sul parziale di 24-10 (40-34). Alla mezz'ora - dopo l'intervallo lungo - arriva il nuovo affondo della Virtus (15-21), che sembra poter rimettere in bilico l'esito della sfida, ma negli ultimi 10' di gioco i padroni di casa prendono il largo con un 22-7 che non lascia spazio a repliche. Per l'Olimpia buonissima prestazione individuale di Shavon Shields (11 punti, 1 rimbalzo, 3 assist). Alla Virtus invece non bastano le grandissime prove sfoderate da Shengelia (19 punti, 2 rimbalzi e 3 assist) e Jaiteh (12 punti e 7 rimbalzi). Gara-5 si giocherà giovedì 16 giugno alle 20:45 sul parquet della Virtus Segafredo Arena.