Serie A, la Dolomiti Energia Trentino acquista Udom

È Mattia James Udom, nato il 17 novembre di 29 anni fa a Bagno di Ripoli, in provincia di Firenze, ala italiana di 2 metri per 102 chili, il primo nuovo acquisto della Dolomiti Energia Trentino versione 2022-23. Per lui, protagonista nelle ultime due stagioni in Serie A con la maglia di Brindisi e fresco di convocazione in Nazionale, contratto di un anno con opzione per il secondo. "L'innesto nel roster di Mattia Udom va nel segno di rinforzare il gruppo di italiani con un atleta di personalità e identità - dice coach Lele Molin -Udom è un giocatore il cui spirito combattivo e la cui tenacia, espresse nel modo in cui lotta a rimbalzo e difende, rappresentano alla perfezione il Dna dell'Aquila e la nostra die-hard mentality. Siamo contenti di dargli il benvenuto a Trento, anche perché è un lungo versatile che aggiunge al reparto esperienza e qualità". Nelle ultime due stagioni l'ala toscana, di madre francese e padre nigeriano, ha vestito la maglia della New Basket Brindisi realizzando 5,4 punti e 4,5 rimbalzi di media in 68 presenze ufficiali tra Serie A e coppe nazionali, oltre a 6,2 punti e 4,8 rimbalzi in 16 partite di Fiba Basketball Champions League.