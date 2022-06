Olimpia Milano, il duro comunicato: "Indignati dalle insinuazioni di Zanetti"

MILANO - "Preso atto delle dichiarazioni post Gara 5 rilasciate dal Dottor Zanetti, la Pallacanestro Olimpia Milano si dichiara stupita e indignata per le parole, le insinuazioni e i toni utilizzati dal proprietario della Virtus Bologna. L’Olimpia Milano e la sua proprietà sono note in tutta Europa per la correttezza e lo stile". L'A|X Armani , attraverso una nota diramata sul proprio sito ufficiale, replica duramente al patron della Virtus Bologna che, al termine di gara-5 nella finale dei play-off scudetto, aveva esultato per la vittoria "nonostante la sudditanza nei confronti del club lombardo e di coach Messina".

Virtus Bologna, caos Zanetti: il duro comunicato dell'Olimpia

"Sfortunatamente non è la prima volta che il Dott. Zanetti si abbandona a considerazioni gratuite e offensive nei confronti del nostro club e dei suoi tesserati. Oltre che fantasiose e infondate, in questo momento risultano anche irresponsabili come lo erano state quelle rilasciate da altri membri della società bolognese alla vigilia di una serie che avrebbe dovuto mettere in mostra solo la parte buona del nostro movimento. Quel movimento di cui evidentemente all’attuale proprietà della Virtus interessa pochissimo. L’Olimpia invita pertanto la Federazione ad attivare la procura federale per verificare se ci siano gli estremi per provvedimenti sanzionatori nei confronti della Virtus e della sua proprietà. Al tempo stesso raccomanda al proprio pubblico di non rispondere alle provocazioni della sponda avversaria e mostrare una volta di più quale sia lo stile Olimpia", conclude il comunicato della società milanese.