Olimpia Milano, Sala esulta: "È stato meraviglioso, bravi tutti"

MILANO - Tramite i propri account social anche il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si è complimentato con l'Olimpia Milano che è diventata campione d'Italia della serie A di basket battendo la Virus Bologna: "Giorgio Armani, coach Messina e i grandissimi giocatori di Olimpia Milano si svegliano campioni d'Italia. Bravi tutti, ieri sera il mio amico Gigi Datome è stato meraviglioso". Per Milano è una stagione storica, era infatti dal 1995/96 che non faceva doppietta con la vittoria nel basket e nel calcio. Anche in quell'occasione fu il Milan a vincere lo scudetto.