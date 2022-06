Cantù, finita ufficialmente l'avventura di coach Sodini

CANTÙ - L'avventura di coach Marco Sodini sulla panchina della Pallacanestro Cantù è ufficialmente concluso. Malgrado una stagione da 23 vittorie e 7 sconfitte i brianzoli non sono riusciti a raggiungere l'obiettivo promozione in A1 perdendo 3-2 la finale del tabellone argento contro Scafati. Cantù ha comunicato oggi la decisione di concludere il capitolo Sondini: "Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l’interruzione del rapporto di collaborazione con coach Marco Sodini, al quale la Società tutta riconosce la professionalità e l’impegno profusi. Alla base della decisione, la condivisa necessità di un cambiamento significativo per la squadra, anche a fronte di una finale promozione raggiunta che, tuttavia, non deve distogliere l’ambiente da quello che rimane il reale obiettivo di Pallacanestro Cantù: il ritorno in Serie A". Cantù che è già al lavoro per la nuova guida tecnica e sembrerebbe essere molto vicina all'accordo con l'ex Ct della Nazionale Meo Sacchetti.