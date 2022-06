Olimpia Milano, ecco il colpo da sogno: ufficiale Brandon Davies

MILANO - Ecco il colpo da novanta, quello che cambia radicalmente il roster di una squadra e, di conseguenza, la sua stagione: Brandon Davies è ufficialmente un giocatore dell' Olimpia Milano . Il centro americano, con passaporto ugandese, è raggiante per il suo approdo in Italia: "Sono felice di essere qui ed entusiasta di far parte della squadra Campione d'Italia", ha dichiarato ai canali ufficiali del club meneghino. "Non vedo l'ora di cominciare a lavorare e di farlo insieme a questo gruppo". L'ex centro del Barcellona ha firmato un contratto biennale con l'Olimpia e sostituirà Kaleb Tarczewski nel sempre più competitivo roster di coach Ettore Messina . L'approdo a Milano di un fuoriclasse come Davies dice tanto sugli obiettivi dell'Olimpia per la prossima stagione: l' Eurolega sarà il vero banco di prova per i biancorossi, oltre al rinnovato duello tricolore con la Virtus Bologna tra i confini nazionali.

Basket Torino: future is now!

Olimpia, Stavropoulos su Davies: "Migliorerà Milano"

A dare il benvenuto a Davies nella sua nuova avventura milanese è Christos Stravropoulos, general manager meneghino, che sottolinea l'importanza dell'ex centro del Barcellona soprattutto in una competizione di altissimo livello come l'Eurolega: "Brandon è un giocatore moderno, atletico, tiratore e con tanta esperienza di Eurolega al massimo livello. Riteniamo possa migliorare in modo significativo il nostro reparto lunghi". Davies, nato a Philadelphia il 25 luglio 1991 e con alle spalle 78 presenze in carriera in Nba (ha indossato le maglie di Philadelphia 76ers e Brooklyn Nets) è alla seconda esperienza nel campionato italiano: nella stagione 2015/16 aveva indossato la maglia di Varese, sfiorando il successo continentale in Fiba Europe Cup, persa in finale contro Francoforte. L'Olimpia però non si fermerà di certo qui: il club è pronto ad annunciare gli arrivi del play Kevin Pangos, nell'ultima stagione in Nba a Cleveland, di Naz Mitrou-Long reduce da una grande stagione a Brescia, Billy Baron ex Zenit San Pietroburgo e Stefano Tonut, uomo-simbolo della Reyer Venezia di Walter De Raffaele, oltre al rinnovo di uno degli artefici del 29esimo scudetto, Gigi Datome.