Ufficiale: Moraschini riparte dalla Reyer Venezia

VENEZIA - Riccardo Moraschini è un nuovo giocatore di Venezia: ora è ufficiale. Una ripartenza attesa a lungo dalla guardia-ala classe 1991 che lo scorso gennaio è stato squalificato per un anno dal Tna perchè positivo al clostebol Metabolita. Il giocatore, che a marzo ha risolto il contratto con i meneghini, ha sempre sostenuto la tesi della contaminazione indiretta e si presenta così ai suoi nuovi tifosi: "Voglio ringraziare la Reyer, il presidente Federico Casarin e coach Walter De Raffaele per questa opportunità. Mi hanno subito fatto sentire importante e per me è gratificante che mi venga riconosciuto un valore che penso di avere. Sono contento finalmente che sia arrivata questa bella notizia, non vedevo l'ora. Ho il fuoco dentro e voglio rivivere l'adrenalina del campo e l'entusiasmo di far parte di una squadra". La presentazione di Moraschini ci sarà martedì alle 17 al Taliercio.